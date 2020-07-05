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Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayam Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'da transfer için imza tarihi bile belli oldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
5 Temmuz 2020 Pazar 11:30
Güncelleme: 05.07.2020 11:46
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Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Bilindiği üzere Aslan, gönderilecek isimlerle beraber kazanacağı bonservis miktarlarıyla yeni isimlere yer açmak ve mali anlamda güçlenmek istiyor.
Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için yapılan transfer görüşmesinde herhangi bir sonuca ulaşamayan Galatasaray'a bu kez sürpriz bir teklif geliyor.
Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Maicon'da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.
Şu anda Al Nasr'da kiralık forma giyen Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a dönmek istemediği bilinirken, takımına özel teklifte bulunduğu yazıldı.