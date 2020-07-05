Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...

Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayam Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'da transfer için imza tarihi bile belli oldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
5 Temmuz 2020 Pazar 11:30 Güncelleme: 05.07.2020 11:46
Galatasaray'da transferin imza tarihini duyurdular! O yıldız...

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da transferin imza tarihini duyurdular! O yıldız...

Bilindiği üzere Aslan, gönderilecek isimlerle beraber kazanacağı bonservis miktarlarıyla yeni isimlere yer açmak ve mali anlamda güçlenmek istiyor.

Galatasaray'da transferin imza tarihini duyurdular! O yıldız...

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için yapılan transfer görüşmesinde herhangi bir sonuca ulaşamayan Galatasaray'a bu kez sürpriz bir teklif geliyor.

Galatasaray'da transferin imza tarihini duyurdular! O yıldız...

Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Maicon'da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Galatasaray'da transferin imza tarihini duyurdular! O yıldız...

Şu anda Al Nasr'da kiralık forma giyen Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a dönmek istemediği bilinirken, takımına özel teklifte bulunduğu yazıldı.

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