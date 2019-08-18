Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da transferin bir numaralı gündemi Radamel Falcao gibi görünse de sarı-kırmızılılar ihtiyacın gözle görülür hale gelmesiyle stoper arayışına girdi ve adayları belirledi. İşte detaylar...
18 Ağustos 2019 Pazar 11:23
Güncelleme: 18.08.2019 11:33
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligde yeni döneme iyi bir başlangıç yapamamış ve Denizli deplasmanından eli boş dönmüştü.
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Bu karşılaşmada stoperi Marcao'nun kırmızı kart görmesiyle alternatifleri azalan sarı-kırmızılılar, hafta içi bir sürprize imza atabilir.
Kulübün bir numaralı gündemi forvet transferi olarak görülse de Galatasaray'ın artan ihtiyaçlar neticesinde stoper transferine yöneldiği ifade edildi.
Marcao'nun bir sonraki hafta forma giyemeyecek olması ve Luyindama'nın etkisiz bir görüntü vermesi yönetimi harekete geçirdi.
İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak için belirlediği o isimler;