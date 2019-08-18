Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

Spor Toto Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da transferin bir numaralı gündemi Radamel Falcao gibi görünse de sarı-kırmızılılar ihtiyacın gözle görülür hale gelmesiyle stoper arayışına girdi ve adayları belirledi. İşte detaylar...

18 Ağustos 2019 Pazar 11:23 Güncelleme: 18.08.2019 11:33
Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligde yeni döneme iyi bir başlangıç yapamamış ve Denizli deplasmanından eli boş dönmüştü.

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Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

Bu karşılaşmada stoperi Marcao'nun kırmızı kart görmesiyle alternatifleri azalan sarı-kırmızılılar, hafta içi bir sürprize imza atabilir.

Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

Kulübün bir numaralı gündemi forvet transferi olarak görülse de Galatasaray'ın artan ihtiyaçlar neticesinde stoper transferine yöneldiği ifade edildi.

Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

Marcao'nun bir sonraki hafta forma giyemeyecek olması ve Luyindama'nın etkisiz bir görüntü vermesi yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...

İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak için belirlediği o isimler;

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