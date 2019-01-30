Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Devre arası transfer dönemine mutlak forvet parolası ile giren sarı kırmızılılarda gelenlerden çok takımdan ipi çekilen ya da gönderilenler gündem oldu. FOTOMAC.COM.TR
30 Ocak 2019 Çarşamba, 11:43:28
Güncelleme: 11:54:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transfer döneminde Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya takıma dahil olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rodrigues ve Ozan Kabak ile transferle yollarını ayıran Galatasaray'da, kesin olarak 2, muhtemel ise 4 olmak üzere 6 ayrılık yaşanabilir.
Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz henüz kendilerine kulüp bulamadı.
Gelen transfer teklifleriyle ayrılması gündemde olan 4 isimse şöyle;
YOUNES BELHANDA Arap kulüplerinden gelen teklifleri henüz raha kaldırmayan Younes Belhanda'ya teklif edilen yüksek ücrete bir ek ücret takviyesi daha yapılırsa zaten kafası karışık Faslı oyuncu, takımdan ayrılabilir.