Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor... - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Devre arası transfer dönemine mutlak forvet parolası ile giren sarı kırmızılılarda gelenlerden çok takımdan ipi çekilen ya da gönderilenler gündem oldu. FOTOMAC.COM.TR

30 Ocak 2019 Çarşamba, 11:43:28 Güncelleme: 11:54:24
Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

Ara transfer döneminde Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya takıma dahil olmuştu.

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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

Rodrigues ve Ozan Kabak ile transferle yollarını ayıran Galatasaray'da, kesin olarak 2, muhtemel ise 4 olmak üzere 6 ayrılık yaşanabilir.

Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz henüz kendilerine kulüp bulamadı.

Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

Gelen transfer teklifleriyle ayrılması gündemde olan 4 isimse şöyle;

Galatasarayda sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...

YOUNES BELHANDA
Arap kulüplerinden gelen teklifleri henüz raha kaldırmayan Younes Belhanda'ya teklif edilen yüksek ücrete bir ek ücret takviyesi daha yapılırsa zaten kafası karışık Faslı oyuncu, takımdan ayrılabilir.

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