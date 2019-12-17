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Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!
Operasyona başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim çok radikal kararlar aldı. Devre arası transfer dönemi öncesi hazırladığı raporu yönetime sunan Terim, gelen transferlerden sadece birine 'Kalsın' dedi. Diğerlerine gelince... Terim, hiç kimseye acımadı ve adeta takıma dev bir neşter vurdu! İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
17 Aralık 2019 Salı 14:07
Güncelleme: 17.12.2019 14:14
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İstenilen ve beklenen gidişattan uzak bir performans görüntüsü ortaya çıkan Galatasaray'dan radikal karar!
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Teknik direktör Fatih Terim'in hazırlayıp üzerinde çalıştığı rapor son halini buldu.
Bu kapsamda rapor özelinde harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar, takımın zaferler elde edeceği planı uygulamaya sokmaya hazırlanıyor...
Gelecek transferlerin de büyük ölçüde belirlendiği Cimbom'da asıl mesele, para kaynağı...
Mevcut oyunculardan birçoğu transfer listesine konulurken transferden elde edilecek paranın miktarı operasyonun kilidi konumunda.