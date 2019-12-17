Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!

Operasyona başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim çok radikal kararlar aldı. Devre arası transfer dönemi öncesi hazırladığı raporu yönetime sunan Terim, gelen transferlerden sadece birine 'Kalsın' dedi. Diğerlerine gelince... Terim, hiç kimseye acımadı ve adeta takıma dev bir neşter vurdu! İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...