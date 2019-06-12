Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra dilmemişti. Bunun üzerine mahkemeye giden Cengiz ve ekibi beklediği sonucu alamadı. Yönetimde bu karar üzerine telaş başladı...
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:36 Güncelleme: 12.06.2019 08:37
Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Bir yandan şampiyonluk sevinci devam ederken, bir yandan heyecanla yeni transferler bekleniyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Sarı-kırmızılı yönetim ise diken üzerinde. Galatasaray'ın mart ayındaki olağan genel kurulunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş denetim kuruluna da ibrasızlık çıkmıştı.

Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Tüzüğe göre Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması gerekiyordu.

Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Ama Cengiz ve kurmayları bu ibrasızlığı kabul etmeyip, konuyu mahkemeye taşımıştı.

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