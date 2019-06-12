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Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir
Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra dilmemişti. Bunun üzerine mahkemeye giden Cengiz ve ekibi beklediği sonucu alamadı. Yönetimde bu karar üzerine telaş başladı...
12 Haziran 2019 Çarşamba 08:36
Güncelleme: 12.06.2019 08:37
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Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...
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Bir yandan şampiyonluk sevinci devam ederken, bir yandan heyecanla yeni transferler bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise diken üzerinde. Galatasaray'ın mart ayındaki olağan genel kurulunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş denetim kuruluna da ibrasızlık çıkmıştı.
Tüzüğe göre Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması gerekiyordu.
Ama Cengiz ve kurmayları bu ibrasızlığı kabul etmeyip, konuyu mahkemeye taşımıştı.