Galatasaray'da şok gelişme! Transfer çalışmaları durabilir

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra dilmemişti. Bunun üzerine mahkemeye giden Cengiz ve ekibi beklediği sonucu alamadı. Yönetimde bu karar üzerine telaş başladı...

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:36 Güncelleme: 12.06.2019 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





