Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan, iki şok haberle sarsıldı. Galatasaray'da iki yıldız Paris Saint Germain karşısında forma giyemeyecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in muhtemel PSG maçı 11'i...

9 Aralık 2019 Pazartesi 09:49 Güncelleme: 09.12.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





