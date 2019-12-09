Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan, iki şok haberle sarsıldı. Galatasaray'da iki yıldız Paris Saint Germain karşısında forma giyemeyecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in muhtemel PSG maçı 11'i...
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:49 Güncelleme: 09.12.2019 10:17
Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, oynanan futbol taraftarları yine mutlu etmedi.

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Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

Sarı-kırmızılılar galibiyet golünü penaltıdan Belhanda ile bulurken, maçın adamı Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

Uruguaylı yıldız maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'a hayati bir 3 puan kazandırdı...

Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

GÖZLER PARİS'E ÇEVRİLDİ!

Bu galibiyetle ligde nispeten rahat bir nefes alan Galatasaray, gözünü Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevirdi.

Galatasaray'da şok gelişme! 2 yıldız PSG maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.

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