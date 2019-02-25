Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi... - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanırken maça sarı kırmızılılarda yaşanan gerginlik damga vurdu. İşte detaylar...

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:57 Güncelleme: 25.02.2019 11:06
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Galatasaray - Akhisarspor maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Akhisarsporlu oyuncuların kolay gelmesini kabullenemeyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu, orta sahada rakibe baskı yapmayan Belhanda ve Onyekuru'yu sürekli ikaz etti.

Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Maçın 54. dakikasında Luyindama'nın sakatlanmasıyla beraber alevlenen kavga ortalığı karıştırdı.

Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Mariano - Belhanda tartışması ikilinin karşı karşıya gelmesiyle bir adım daha ileriye gitti.

Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...

Ağız dalaşının sertleşmesi sonrası kaptan Selçuk İnan'ı harekete geçti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN