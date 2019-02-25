Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi... - Fotomaç
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Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...
Galatasaray'da kavga depremi! Oyuncular birbirine girdi...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanırken maça sarı kırmızılılarda yaşanan gerginlik damga vurdu. İşte detaylar...
25 Şubat 2019 Pazartesi 10:57
Güncelleme: 25.02.2019 11:06
Galatasaray - Akhisarspor maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı...
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Akhisarsporlu oyuncuların kolay gelmesini kabullenemeyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu, orta sahada rakibe baskı yapmayan Belhanda ve Onyekuru'yu sürekli ikaz etti.
Maçın 54. dakikasında Luyindama'nın sakatlanmasıyla beraber alevlenen kavga ortalığı karıştırdı.
Mariano - Belhanda tartışması ikilinin karşı karşıya gelmesiyle bir adım daha ileriye gitti.
Ağız dalaşının sertleşmesi sonrası kaptan Selçuk İnan'ı harekete geçti.