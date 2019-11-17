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Galatasaray'da karar verildi! Andone'nin yerine gelecek isim belli oldu
Sezona forvet hattında Florin Andone ve Radamel Falcao ikilisi ile başlayan Galatasaray iki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forvetsiz kaldı. Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla parmak ısırtan Romanyalı golcü Andone'nin sakatlanması Fatih Terim'in tüm planlarını bozdu. Andone ile yollarını ayırmayı düşünen Cimbom'da yıldız futbolcunun yerine gelecek isim de belirlendi. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...
17 Kasım 2019 Pazar 08:36
Güncelleme: 17.11.2019 08:36
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Sarı kırmızılı takımın sezon başında Brighton'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone, Gaziantepspor FK ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.
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26 yaşındaki Rumen futbolcunun sakatlığı nedeniyle en az 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Galatasaray oynadığı 9 maçta da sadece 2 gol kaydeden Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan andone'nin sakatlanması teknik ekibin tüm planlarını bozdu.
ANDONE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
"Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor."