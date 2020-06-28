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Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Galatasaraylı taraftarların sevdiği isimlerin başında gelen Gabonlu futbolcu ise Fransız basınına sürpriz bir açıklama yaptı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Haziran 2020 Pazar 09:49
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Galatasaray sezon başında Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'nın performansından memnun kaldı.
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Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerin başında gelen Gabonlu futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ise henüz netleşmedi.
Southampton'ın bonservis bedeli olarak yaklaşık 16 milyon Euro talep etmesi transferini zorlaştırırken, yöneticilerin bonservisi aşağı çekme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan oyuncudan da geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.
Fransız basınından Europe 1'e konuşan Gabonlu orta saha oyuncusu, Fransa'ya dönme ihtimaline yeşil ışık yakarken, Galatasaray'la ilgili de şunları dile getirdi: