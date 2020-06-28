Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Galatasaraylı taraftarların sevdiği isimlerin başında gelen Gabonlu futbolcu ise Fransız basınına sürpriz bir açıklama yaptı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)