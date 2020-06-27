Galatasaray'da kadro krizi! İşte Aslan'ın Başakşehir 11'i
Süper Lig'in 29. haftası, zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. An itibarıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 4. sıraya gerileyen Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesi özellikle konuk ekip Galatasaray'da bulunan eksikler nedeniyle Terim kadro mühendisliğinde zorluklar yaşarken, Medipol Başakşehir'de Azubuike'nin sakatlığı bulunurken, Skrtel kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İşte dev mücadele öncesi bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 28 haftada turuncu-lacivertliler 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu aldığı 51 puanla 4. sırada bulunuyor.
24. RANDEVU
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi.