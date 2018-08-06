Galatasarayda Isaac Kiese Thelin iddiası

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Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:33:42
Güncelleme: 02:34:16
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
Bu sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'la ilgili olarak İsveç ve Belçika basınından flaş haberler peş peşe geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'le sorunlar yaşayan sarı kırmızılı yönetimin golcü transferi için kolları sıvadığı kaydedildi.
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
Belçika'da yayın yapan Voetbalkrant adlı internet portalının paylaştığı habere göre Cim Bom, Anderlecht forması giyen Isaac Kiese Thelin'le yakından ilgileniyor.
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunduğu kaydedilirken İsveç basının da çıkan haberler ise Aslan'ın Thelin ile anlaşmak üzere olduğu yolunda.
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
Futbola ülkesi İsveç'in Karlslund altyapısında başlayan 26 yaşındaki futbolcu Malmö, Ahderlecht ve Beveren'de de oynadı.
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
İsveç Milli Takımı'nda 24 kez forma giyen Thelin ile ilgilenen tek takım ise Galatasaray değil.
Galatasaray'da Isaac Kiese Thelin iddiası
Oyuncuya Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev ve Bayer Leverkusen'in de talip olduğu belirtildi Ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması avantajı olarak görülüyor.