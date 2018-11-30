Galatasaray'da golcü adayları belli oldu! - Fotomaç
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Galatasaray'da golcü adayları belli oldu!
Devre arasında 2 golcü isteyen Galatasaray'da adaylar su yüzüne çıkıyor.
30 Kasım 2018 Cuma 21:53
Güncelleme: 01.12.2018 07:47
Leicester'da gözden düşen ve kontratı sezon sonu bitecek olan Shinji Okazaki, Aslan'ın radarına girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
32 yaşındaki golcünün transferi için sarı-kırmızılıların Japon sol beki Nagatomo'nun da devreye gireceği ifade edildi.
"ERKEN DAVRANACAĞIZ"
Galatasaray'ın yazın da gündemine gelen Stefano Okaka'nın menajeri Carlo Okaka açıklama yaptı.
Carlo, "Sezon başında Galatasaray, Fulham ve Sevilla'dan teklif aldık. Hatta biriyle anlaşmaya çok yakındık ancak zaman yetmedi. Ocakta çözüm bulmak için daha erken davranacağız" diye konuştu.