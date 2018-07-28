Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes

    28 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:30:53 Güncelleme: 22:31:28
    Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
    • 1
    • 5
    Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes

    Fatih Terim'in forvete istediği Andre Silva için AC Milan'la bizzat görüşüp kolaylık talep ettiği bildirildi. Alman stoper Benedikt içinse yönetim, Schalke ile pazarlığı sürdürüyor

    Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
    • 2
    • 5
    Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes

    Transferde bir stoper ile forvette Bafetimbi Gomis'e alternatif bir golcü arayan Galatasaray'da Andre Silva ve Benedikt Höwedes bir adım öne çıktı.

    Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
    • 3
    • 5
    Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes

    Fatih Terim'in Silva'nın kiralanması konusunda Milan'la bizzat görüştüğü ve kolaylık istediği belirtilirken, yönetim de 22 yaşındaki Portekizli golcüyü ikna etmeye çalışıyor. 4 milyon euro talep eden yıldız ücretinde indirimi kabul ederse, kadroya katılacağı bildirildi.

    Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
    • 4
    • 5
    Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes

    DEVLER LiGi CAZiBESi
    Stoperde ise Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Benedikt Höwedes için girişimler hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği 1.87'lik Alman Panzeri için görüşmeler sürüyor.

    Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
    • 5
    • 5
    Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes

    Höwedes'in de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifini ön plana aldığı ve bu yüzden Düsseldorf'u geri çevirdiği bildirildi. Schalke'nin kiralama ücretini yüksek tutmaması halinde Benedikt'in imzaya çağrılması bekleniyor.

    Savaş ÇORLU

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN