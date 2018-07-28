Galatasarayda forvete Andre Silva defansa Höwedes

Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
28 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:30:53
Güncelleme: 22:31:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
1
5
Fatih Terim'in forvete istediği Andre Silva için AC Milan'la bizzat görüşüp kolaylık talep ettiği bildirildi. Alman stoper Benedikt içinse yönetim, Schalke ile pazarlığı sürdürüyor
Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
2
5
Transferde bir stoper ile forvette Bafetimbi Gomis'e alternatif bir golcü arayan Galatasaray'da Andre Silva ve Benedikt Höwedes bir adım öne çıktı.
Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
3
5
Fatih Terim'in Silva'nın kiralanması konusunda Milan'la bizzat görüştüğü ve kolaylık istediği belirtilirken, yönetim de 22 yaşındaki Portekizli golcüyü ikna etmeye çalışıyor. 4 milyon euro talep eden yıldız ücretinde indirimi kabul ederse, kadroya katılacağı bildirildi.
Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
4
5
DEVLER LiGi CAZiBESi
Stoperde ise Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Benedikt Höwedes için girişimler hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği 1.87'lik Alman Panzeri için görüşmeler sürüyor.
Galatasaray'da forvete Andre Silva defansa Höwedes
5
5
Höwedes'in de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifini ön plana aldığı ve bu yüzden Düsseldorf'u geri çevirdiği bildirildi. Schalke'nin kiralama ücretini yüksek tutmaması halinde Benedikt'in imzaya çağrılması bekleniyor.