Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık 4 transfer

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik direktör Fatih Terim'den kadro yapılanması konusunda flaş bir karar geldi... Galatasaray'da yabancı kontenjanında bir transferlik açık bulunurken, Terim üç ismin takımdan gönderilmesini onayladı. Galatasaray bu durumda dört transfer birden açıklayacak.

25 Haziran 2019 Salı 11:23 Güncelleme: 25.06.2019 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





