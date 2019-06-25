Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık 4 transfer

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik direktör Fatih Terim'den kadro yapılanması konusunda flaş bir karar geldi... Galatasaray'da yabancı kontenjanında bir transferlik açık bulunurken, Terim üç ismin takımdan gönderilmesini onayladı. Galatasaray bu durumda dört transfer birden açıklayacak.
25 Haziran 2019 Salı 11:23
Güncelleme: 25.06.2019 11:23
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Galatasaray'da yapılması düşünülen transferlere yer açmak adına harekete geçildi.
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Şampiyonluğun kazanılmasının ardından ailesiyle gittiği Bodrum'dan dönen ve soluğu Florya'da alan teknik direktör Fatih Terim, öncelikle takımdaki yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.
Her konuda anlaşmaya varılan Ryan Babel ile birlikte şu anda sözleşmeli toplam 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı kırmızılı ekibin sadece 1 yabancıya daha yeri var.
Zira TFF kurallarına göre bir kulüp kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor.
Terim'in istediği kanat, orta saha ve forvet takviyelerinin yabancı olması durumunda sıkıntı yaşanacağından yönetim bazı isimlerle yolları ayırmak için düğmeye bastı.