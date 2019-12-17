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Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...
Yaz transfer döneminde başta Falcao olmak üzere birçok yıldızı kadrosuna katan ancak sergilediği kötü oyun sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Bu gerilime Abdurrahim Albayrak da dahil oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeler...
17 Aralık 2019 Salı 10:54
Güncelleme: 17.12.2019 10:55
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Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da sular durulmuyor.
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Sarı-kırmızılıların oynadığı maçların ardından düzenlenen basın toplantısında sıklıkla ocak ayında radikal kararlar alacaklarını dile getiren Fatih Terim, bu konuda ilk somut adımı attı.
Cimbom, teknik heyetin kararı sonrası Fransız orta saha oyuncusu StevenNzonzi'yi disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Nzonzi'nin ocak ayında kiralık sözleşmesinin feshedilmesi ve oyuncunun kulübü Roma'ya dönmesi bekleniyor.
Seri, Emre Mor, Belhanda, Nagatomo ve Mariano'yu da takımdan gönderme planları yapan sarı-kırmızılılar, gündemde yer alan Onyekuru, RicardoRodriguez ve Emre Kılınç gibi isimlerin transferi için çalışmalarını sürdürüyor.