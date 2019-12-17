Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...

Yaz transfer döneminde başta Falcao olmak üzere birçok yıldızı kadrosuna katan ancak sergilediği kötü oyun sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Bu gerilime Abdurrahim Albayrak da dahil oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeler...