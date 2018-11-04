Galatasarayda flaş ayrılık! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
G.Saray yönetimi sakatlık sorunu ile teknik heyeti bezdiren golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.
4 Kasım 2018 Pazar, 19:36:47
Güncelleme: 19:47:32
Galatasaray'da Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı.
Oyuncuların performansına göre karar verileceği öğrenildi. Sakatlık sorunu ile bıktıran Eren Derdiyok'un kalma şansı yok.
Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz. Linnes'le ise yola devam edilmesi bekleniyor.
Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 5 maç kaçıran Eren Derdiyok, Galatasaray kariyerinde 3 sezonda 8 kez sakatlanırken 14 maçta görev yapamadı.