Galatasarayda flaş ayrılık! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'da flaş ayrılık!

    G.Saray yönetimi sakatlık sorunu ile teknik heyeti bezdiren golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.
    4 Kasım 2018 Pazar, 19:36:47 Güncelleme: 19:47:32
    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Galatasaray'da Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı.

    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Oyuncuların performansına göre karar verileceği öğrenildi. Sakatlık sorunu ile bıktıran Eren Derdiyok'un kalma şansı yok.

    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz. Linnes'le ise yola devam edilmesi bekleniyor.

    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 5 maç kaçıran Eren Derdiyok, Galatasaray kariyerinde 3 sezonda 8 kez sakatlanırken 14 maçta görev yapamadı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN