Galatasaray'da Fernando yerine 4 süper aday!

Alacaklarından dolayı Galatasaray'a ihtarname gönderen Fernando'nun parçalı formaya veda etmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, oyun planında kritik yere sahip Brezilyalının yerine mutlaka aynı kalitede bir oyuncunun transfer edilmesini istedi. Galatasaray, bu doğrultuda Banega dışında 4 alternatif isim belirledi...
4 Temmuz 2019 Perşembe 12:07
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Savunma tandemini geçen sezonun devre arasında değiştiren (Marcao-Luyindama) Galatasaray, yaz döneminde de oyun merkezini silbaştan kurabilir.
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Son 2 güne kadar Banega, Fernando'nun partneri olarak düşünülürken, Sarı-Kırmızılılar'da plan değişti.
Çünkü Sevilla, Banega'ya karşılık takasta Fernando'yu istedi.
Galatasaray cephesi de bir sene sözleşmesi kalan ve geçen sezon çok istikrarlı oynamayan Brezilyalı futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor.
Ancak Galatasaray yıldız futbolcunun en azından bedelsiz elden gitmesi istenmiyor.