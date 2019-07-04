Galatasaray'da Fernando yerine 4 süper aday!

Alacaklarından dolayı Galatasaray'a ihtarname gönderen Fernando'nun parçalı formaya veda etmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, oyun planında kritik yere sahip Brezilyalının yerine mutlaka aynı kalitede bir oyuncunun transfer edilmesini istedi. Galatasaray, bu doğrultuda Banega dışında 4 alternatif isim belirledi...

4 Temmuz 2019 Perşembe 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





