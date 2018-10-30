Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
    30 Ekim 2018 Salı, 14:58:57 Güncelleme: 14:59:37
    Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncuların, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda diğer oyuncuların interval koşuların ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladığı kaydedildi.

    Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Younes Belhanda ve Martin Linnes'in, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldığı aktarıldı.

    Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptığı belirtildi.

    Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Fernando Reges'in, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistlerle çalıştığı bildirildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN