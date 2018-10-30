Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncuların, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.