Galatasarayda Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
30 Ekim 2018 Salı, 14:58:57
Güncelleme: 14:59:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncuların, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda diğer oyuncuların interval koşuların ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladığı kaydedildi.
Younes Belhanda ve Martin Linnes'in, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldığı aktarıldı.
Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptığı belirtildi.
Fernando Reges'in, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistlerle çalıştığı bildirildi.