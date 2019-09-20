Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmadan 0-0 ayrılarak Devler Ligi'ne 1 puanla başladı. Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.
20 Eylül 2019 Cuma 19:05 Güncelleme: 20.09.2019 19:05
Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Belçika deplasmanında start verdi.
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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı takım. A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
Galatasaray'da Feghouli ve Babel net fırsatları değerlendirememiş ve sarı-kırmızılı takım 3 puan şansını kaçırmıştı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da net fırsatları değerlendiremeyen Sofiane Feghouli ve Ryan Babel karşılaşma sonrası son derece üzgündü.
Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
Soyunma odasında iki oyuncunun ağızlarını bıçak açmazken, onları teselli eden isim teknik direktör Fatih Terim oldu.
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