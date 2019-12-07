Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Galatasaray cephesi karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim sakat oyuncular ve takımdaki eksikliklerden yakındı. İşte o açıklamalar...

7 Aralık 2019 Cumartesi 22:40 Güncelleme: 07.12.2019 23:37
Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Nzonzi: Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Bugün kazanmamız ve 3 puanı almamız çok önemliydi. Golü attıktan sonra biraz geri çekiliyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Çalışmaya devam edeceğiz. Bu galibiyet önemliydi. Şimdi buradan devam etmemiz gerekiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Seri: Açıkçası bugün bireysel performanslardan değil, takım performansından bahsetmek gerekiyor, aldığımız 3 puanı konuşmak gerekiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Matematiksel olarak Avrupa'ya devam etme şansımız var. Yazılı bir şey olmadığına göre maçta şansımızı deneyeceğiz.

Galatasaray'da Fatih Terim isyan etti! ''Bir gün bile...''

Mariano: Şu anda geleceği düşünmüyorum, Galatasaray ile devam eden bir kontratım var. Şu an aslolan Galatasaray.

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