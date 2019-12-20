Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda istediği performansı sergileyemese de umudunu kaybetmedi. Rakiplerinin de kötü formu nedeniyle zirveden kopmayan Galatasaray, devre arasında yapılacak takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Uzun süreli sakatlığı devam eden Andone'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'da, Falcao'nun yeni partneri de resmen belli oldu. İşte son gelişmeler...

20 Aralık 2019 Cuma 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





