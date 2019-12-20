Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda istediği performansı sergileyemese de umudunu kaybetmedi. Rakiplerinin de kötü formu nedeniyle zirveden kopmayan Galatasaray, devre arasında yapılacak takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Uzun süreli sakatlığı devam eden Andone'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'da, Falcao'nun yeni partneri de resmen belli oldu. İşte son gelişmeler...
20 Aralık 2019 Cuma 21:52
Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında ligde kötü bir gidişat sergileyen Ankaragücü'nü konuk etmiş ve taraflar sahadan birer puanla ayrılmıştı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

Aslan böylelikle, daha sonraki günlerde rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli bir avantajdan olmuştu.

Galatasaray'da Falcao'nun yeni partneri resmen belli oldu

'KADRO DIŞI'LAR BAŞLADI!

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında yine transfer dönemini işaret eden Terim, yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

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