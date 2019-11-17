Galatasaray'da Emre Kılınç gerçeği ortaya çıktı!

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ancak son 2 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Galatasaray'da devre arasında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Sarı kırmızılılar, başarılı performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'ı ve Emre Kılınç'ı gündemine almıştı. Emre Kılınç ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte tam 6 yıl önce yaşananlar...

17 Kasım 2019 Pazar 10:14 Güncelleme: 19.11.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





