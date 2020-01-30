Galatasaray'da Drogba iddiasında ikinci perde! Görüşmeyi yapan isim belli oldu

Galatasaray'da ara transferde Arda Turan'ın isminin gündeme gelmesiyle başkan ve teknik direktör arasında ortaya çıkan anlaşmazlık başka bir boyut kazandı. Başkan Mustafa Cengiz'in, teknik direktörlük konusunda sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Didier Drogba ile görüştüğü iddia edilmişti. Kulüpten bu konuyla ilgili yalanlama gelse de sürpriz bir bilgi daha ortaya çıktı. İşte o detay...