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Galatasaray'da Drogba iddiasında ikinci perde! Görüşmeyi yapan isim belli oldu
Galatasaray'da ara transferde Arda Turan'ın isminin gündeme gelmesiyle başkan ve teknik direktör arasında ortaya çıkan anlaşmazlık başka bir boyut kazandı. Başkan Mustafa Cengiz'in, teknik direktörlük konusunda sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Didier Drogba ile görüştüğü iddia edilmişti. Kulüpten bu konuyla ilgili yalanlama gelse de sürpriz bir bilgi daha ortaya çıktı. İşte o detay...
30 Ocak 2020 Perşembe 08:06
Güncelleme: 30.01.2020 08:06
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Galatasaray'da özellikle Arda Turan konusunda anlaşmazlık yaşayan başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, medya önünde de fikirlerini açık bir şekilde dile getirince, takımda kriz olduğu yönünde bir algı oluştu.
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Tecrübeli teknik adamın bir şans daha verilmesini istediği Arda Turan'ın transferine sıcak bakmayan başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında, "Biz felsefe kulübü değiliz. Fikir ayrılığı varsa ayrı yollara gitmeliyiz" şeklinde konuşmuştu.
Başkanın bu açıklamaları sonrası yönetimin, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden DidierDrogba ile teknik direktörlük konusunda görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaya Galatasaray'dan yalanlama geldi ancak işin başka bir boyutu daha ortaya çıktı.
BAŞKAN DEĞİL OĞLU GÖRÜŞTÜ
Takvim'de yer alan habere göre Fildişi Sahillli eski futbolcu DidierDrogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz değil, oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede yönetimin planları aktarıldı.
Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz'in taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldığı ifade edildi.
Bu arada Fildişili efsanenin de teknik adamlığa sıcak baktığı belirtiliyor.
2018 yılında futbolculuk kariyerine son veren Fildişili yıldız Drogba, 2013 yılında Galatasaray'a gelmiş ve taraftarın sevgilisi olmuştu. 41 yaşındaki yıldız son olarak Montreal'de futbol oynamıştı.