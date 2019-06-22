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Galatasaray'da Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Adı bir süredir transfer haberleriyle anılan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibine transferinde sona gelindi. İşte transferden Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen bonservis bedeli.
22 Haziran 2019 Cumartesi 19:00
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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yıllık 4 milyon euroya anlaşmaya vardı.
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Sarı kırmızılıların devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teklif yaptı.
Suudi kulübüyle yıllığı 4 milyon eurodan anlaşmaya varan Diagne, kulüplerin bonservis bedelinde anlaşmaları durumunda gelecek sezon Al Nassr forması giyecek.
Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 29 maça çıkan Diagne, 30 gol atıp 3 de asist yaptı.
Öte yandan, Al Nassr kulübü geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.