Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha! - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Diagne'den sonra 2 transfer daha!

Spor Toto Süper Lig'de 35 puan ile 2.sırada yer alan Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının ardından iki isimle daha takıma takviye yaptıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...

30 Ocak 2019 Çarşamba, 18:44:52 Güncelleme: 18:55:03
Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

Diagne'yi kadrosuna kattığı iddia edilen Galatasaray'da diğer hedef Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet.

Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bu isteğinden sonra Kasımpaşa Yönetimi şaşkına döndü.

Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

Sarı-Kırmızılı ekibin, Trezeguet transferinde nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.

Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

Süper Lig'deki en kaliteli futbolcular arasında yer alan Trezeguet de Galatasaray'a katılırsa, son yıllarda ofans gücü en yüksek ekip ortaya çıkabilir.

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