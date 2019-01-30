Galatasaray'da Diagne'den sonra 2 transfer daha!

Spor Toto Süper Lig'de 35 puan ile 2.sırada yer alan Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının ardından iki isimle daha takıma takviye yaptıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 18:44:52
Güncelleme: 18:55:03
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Diagne'yi kadrosuna kattığı iddia edilen Galatasaray'da diğer hedef Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet.
24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bu isteğinden sonra Kasımpaşa Yönetimi şaşkına döndü.
Sarı-Kırmızılı ekibin, Trezeguet transferinde nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.
Süper Lig'deki en kaliteli futbolcular arasında yer alan Trezeguet de Galatasaray'a katılırsa, son yıllarda ofans gücü en yüksek ekip ortaya çıkabilir.