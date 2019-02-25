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Galatasaray'da çılgın transfer planı! Trezeguet, Onyekuru...
Galatasaray'ın transfer gözdesi Trezeguet için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarla ilişkileri son derece iyi olan William D'Avila, sürpriz bir hareketle Kasımpaşa'dan Trezeguet'nin temsilcisi oldu. İşte transfer ve o planın ayrıntıları...
25 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
Güncelleme: 25.02.2019 16:40
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Ve Galatasaray'da beklenen transfer bombası artık patlıyor... Yaşanan son gelişmelerin ardından planın ne denli istenildiği gibi gidecek olması konusu da dikkat çekiyor...
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Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin devre arasında Galatasaray'a transferinde etkili olan William D'Avila, yaz döneminde ise futbolcularından Henry Onyekuru'yu sarı-kırmızılı takıma getirmişti.
Aynı zamanda Badou Ndiaye'nin de menajeri olan William D'Avila, Senegalli futbolcunun Osmanlıspor'dan Galatasaray'a gelişi, Stoke City'ye satılışı ve yazın kiralanmasında önemli bir rol üstlenmişti.
Bu operasyonlarla adını duyuran menajer William D'Avila, sadece Ndiaye'nin satışından 1 milyon euro komisyon almıştı.
Aynı zamanda Belhanda'nın da menajerliğini yapan William D'Avila, Faslı futbolcu için de devre arasında Suudi Arabistan'tan 7-8 milyon euroluk teklifler getirmişti.