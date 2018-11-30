Galatasaray'da deprem! Ocak'ta yolcu - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
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Galatasaray'da deprem! Ocak'ta yolcu

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da önce Ocak'ta sonra Haziran'da düğmeye basılacak. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılacak.
30 Kasım 2018 Cuma 23:25 Güncelleme: 01.12.2018 07:47
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu

Lokomotiv deplasmanında 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde tur umutlarını kaybeden Galatasaray'da sinirler gergin...

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Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu

Fatih Terim yaptığı açıklamada "Bize Ocak ve Haziran'da sabır gösterin. İstenilen takım oluşturacağız" diyerek operasyon sinyali vermişti.

Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu

YILDIZI BARIŞMADI

Takvim'in haberine göre tecrübeli hoca, takımda birçok ismin biletini kesmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu

Terim'in öncelikle sezon başından bu yana yıldızının barışmadığı Maicon, Eren Derdiyok ve Feghouli'yi gözden çıkardığı öğrenildi.

Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu

Başarılı teknik adam ayrıca bekleneni veremeyen Belhanda'ya da soğuk bakıyor.

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