Galatasaray'da deprem! Ocak'ta yolcu - Fotomaç
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Galatasaray'da deprem! Ocak'ta yolcu
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da önce Ocak'ta sonra Haziran'da düğmeye basılacak. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılacak.
30 Kasım 2018 Cuma 23:25
Güncelleme: 01.12.2018 07:47
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Lokomotiv deplasmanında 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde tur umutlarını kaybeden Galatasaray'da sinirler gergin...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Fatih Terim yaptığı açıklamada "Bize Ocak ve Haziran'da sabır gösterin. İstenilen takım oluşturacağız" diyerek operasyon sinyali vermişti.
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
YILDIZI BARIŞMADI
Takvim'in haberine göre tecrübeli hoca, takımda birçok ismin biletini kesmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Terim'in öncelikle sezon başından bu yana yıldızının barışmadığı Maicon, Eren Derdiyok ve Feghouli'yi gözden çıkardığı öğrenildi.
Galatasaray'da büyük operasyon! 9 isim yolcu
Başarılı teknik adam ayrıca bekleneni veremeyen Belhanda'ya da soğuk bakıyor.