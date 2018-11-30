Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı! - Fotomaç
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Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Terim, girdikleri türbülanstan çıkmak için oyunculara Beşiktaş derbisini adres gösterdi: "Kazanın, kara bulutları dağıtın."
30 Kasım 2018 Cuma 21:36 Güncelleme: 01.12.2018 07:47
Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Galatasaray'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.

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Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Son dönemde gerek Süper Lig'de gerekse Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar, PFDK'dan üst üste gelen cezalar ve artan sakatlıklarla sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar, derbiyi çıkış fırsatı olarak görüyor.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Teknik direktör Fatih Terim, Florya'da oyuncuları ile yaptığı toplantıda yarınki karşılaşmanın önemine dikkat çekerken, "Böyle dönemlerde bir galibiyet her şeyi değiştirir. Bu maç bizim için güzel bir fırsat. Beşiktaş'ı yenip, kara bulutları dağıtalım" mesajı verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Tecrübeli hoca, planlarını galibiyet üzerine yaparken, Beşiktaş'ın savunmasındaki zaaflarından yararlanmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Siyah-beyazlı ekibin, Sarpsborg maçının ilk yarısında yaptığı hatalar, Aslan için 'gol anahtarı' olacak.

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