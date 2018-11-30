Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!

Teknik direktör Fatih Terim, Florya'da oyuncuları ile yaptığı toplantıda yarınki karşılaşmanın önemine dikkat çekerken, "Böyle dönemlerde bir galibiyet her şeyi değiştirir. Bu maç bizim için güzel bir fırsat. Beşiktaş'ı yenip, kara bulutları dağıtalım" mesajı verdiği öğrenildi.