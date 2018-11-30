Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı!
Terim, girdikleri türbülanstan çıkmak için oyunculara Beşiktaş derbisini adres gösterdi: "Kazanın, kara bulutları dağıtın."
30 Kasım 2018 Cuma 21:36
Güncelleme: 01.12.2018 07:47
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Galatasaray'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.
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Son dönemde gerek Süper Lig'de gerekse Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar, PFDK'dan üst üste gelen cezalar ve artan sakatlıklarla sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar, derbiyi çıkış fırsatı olarak görüyor.
Teknik direktör Fatih Terim, Florya'da oyuncuları ile yaptığı toplantıda yarınki karşılaşmanın önemine dikkat çekerken, "Böyle dönemlerde bir galibiyet her şeyi değiştirir. Bu maç bizim için güzel bir fırsat. Beşiktaş'ı yenip, kara bulutları dağıtalım" mesajı verdiği öğrenildi.