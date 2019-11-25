Galatasaray'da Arda Turan transferi iddiası taraftarı ikiye böldü!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası transfer dedikoduları konuşulmaya devam ediyor. Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpmesi ve çıkan fotoğraflar sonrası Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Başakşehir maçından sonra ortaya atılan Arda Turan iddiaları büyük bir tartışmayı başlattı... Bazı taraftarlar, "Affetmek büyüklüktür. Ortada kan davası yok" derken bazı taraftarlar ise, "Eğer Arda geri dönerse maçlara gitmem" diyerek transferi veto etti. İşte Arda Turan transferine dair tüm detaylar ve gelişmeler...

25 Kasım 2019 Pazartesi 07:32 Güncelleme: 25.11.2019 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





