Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da 22 milyon euroluk kayıp!
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya yenilip elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 09:55:00
Güncelleme: 10:16:38
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.
NE KADAR KAZANDI?
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor.
Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı.
Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı.