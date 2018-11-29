Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Galatasaray'da 22 milyon euroluk kayıp!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya yenilip elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı.

29 Kasım 2018 Perşembe, 09:55:00 Güncelleme: 10:16:38
Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı.

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Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp!

Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.

Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp!

NE KADAR KAZANDI?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor.

Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp!

Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı.

Galatasarayda 22 milyon euroluk kayıp!

Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı.

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