Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0'ı da yakalayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun üstüne 'acil transfer planı' başlatılan sarı-kırmızılılarda, imza atacak ilk futbolcu belli olurken, Nzonzi'nin ardından 2 flaş kadro dışı kararı daha alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
16 Aralık 2019 Pazartesi 11:31
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
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Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.
Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi...
ACİL TRANSFER PLANI!
Galatasaray'da Fatih Terim'in sezon başından beri sıkıntı çektiği konu, takımda hızlı bir kanat olmayışı...