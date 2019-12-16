Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0'ı da yakalayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun üstüne 'acil transfer planı' başlatılan sarı-kırmızılılarda, imza atacak ilk futbolcu belli olurken, Nzonzi'nin ardından 2 flaş kadro dışı kararı daha alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
16 Aralık 2019 Pazartesi 11:31
Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

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Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Orgill'in kırmızı kartının ardından maçın farka gitmesi beklenirken Ankaragücü, maçın son anlarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi...

Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

ACİL TRANSFER PLANI!

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