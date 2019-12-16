Galatasaray'da 2 flaş kadro dışı kararı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0'ı da yakalayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun üstüne 'acil transfer planı' başlatılan sarı-kırmızılılarda, imza atacak ilk futbolcu belli olurken, Nzonzi'nin ardından 2 flaş kadro dışı kararı daha alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





