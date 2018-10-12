Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'a Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    Cimbom, Malmö'de forma giyen İzlandalı orta saha+kanat oyuncusunu takibe aldı.
    12 Ekim 2018 Cuma, 22:46:25 Güncelleme: 22:46:56
    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    Ara transfer için araştırmalar sürüyor. Galatasaray'ın radarına giren son isim Arnor Ingvi Traustason oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    Önceki akşam oynanan ve 2-2 biten Fransa-İzlanda maçında forma giyen 25 yaşındaki Traustason'un ortaya koyduğu futbolla karşılaşmayı takip eden sarı-kırmızılı gözlemcileri etkilediği iddia edildi.

    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    Malmö'de oynayan İzlandalı futbolcunun esas mevkisi orta sahanın solu. Kanatlarda ve forvette de forma giyebiliyor.

    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    Fransa karşısında sol açıkta görev yapan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada ise forvette yer almıştı.

    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    FİYATI DA UYGUN
    Bu sezon Malmö'de 29 maçta 6 gol, 6 asist üreten Traustason'un bir süre daha izleneceği ve son kararı Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.

    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!

    Malmö ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Arnor'un Transfermarkt'taki piyasa değeri 1 milyon euro.

    Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!
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