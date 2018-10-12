Galatasaraya Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Viking takviyesi: Arnor Ingvi Traustason!
Cimbom, Malmö'de forma giyen İzlandalı orta saha+kanat oyuncusunu takibe aldı.
12 Ekim 2018 Cuma, 22:46:25
Güncelleme: 22:46:56
Ara transfer için araştırmalar sürüyor. Galatasaray'ın radarına giren son isim Arnor Ingvi Traustason oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki akşam oynanan ve 2-2 biten Fransa-İzlanda maçında forma giyen 25 yaşındaki Traustason'un ortaya koyduğu futbolla karşılaşmayı takip eden sarı-kırmızılı gözlemcileri etkilediği iddia edildi.
Malmö'de oynayan İzlandalı futbolcunun esas mevkisi orta sahanın solu. Kanatlarda ve forvette de forma giyebiliyor.
Fransa karşısında sol açıkta görev yapan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada ise forvette yer almıştı.
FİYATI DA UYGUN
Bu sezon Malmö'de 29 maçta 6 gol, 6 asist üreten Traustason'un bir süre daha izleneceği ve son kararı Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.
Malmö ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Arnor'un Transfermarkt'taki piyasa değeri 1 milyon euro.