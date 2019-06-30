Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!
Transferde atağa geçen Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katmıştı. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın son transferi ise sosyal medyadan işte böyle açıklandı...
30 Haziran 2019 Pazar 12:28
Güncelleme: 30.06.2019 12:44
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.
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Sarı-kırmızılı takım son olarak Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor gibi isimlerle kadrosuna takviye yapmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in ise Ever Banega'da ısrarcı olduğu ifade edilirken, Galatasaray ve Sevilla arasındaki görüşmeler sürüyor.
Öte yandan sarı-kırmızılı takımla ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza atıldı.
Altay'ın eski futbolcusu Emre Balcı, yaptığı paylaşım ile Ulaş Zengin'in sarı-kırmızılılara transfer olduğunu iddia etti. Balcı'nın paylaşımının üzerine "Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz" notunu düşmesi dikkat çekti.