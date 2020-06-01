Galatasaray'a transferde kötü haber! Fiyat yükselttiler
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun alternatifini belirlemişti. Gelecek vadeden ve bonservisi az diye listeye dahil edilen o isimde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin detayları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Haziran 2020 Pazartesi 10:45
Güncelleme: 01.06.2020 10:45
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'a ilgilendiği isimden kötü bir haber geldi.
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Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı sağ bek Mariano'nun alternatifi olarak belirlenen Meksikalı futbolcu Alan Mozo ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Meksika basınında yer alan haberlere göre oyuncunun kulübü, genç futbolcuyu takımdan göndermeyi zorlaştırmak için Mozo'nun bonservisinde artırıma gitti.
Pumas'ın, piyasa değeri normalde 2.5 milyon dolar olan 23 yaşındaki sağ bek için bu paranın iki katını talep edeceği bildirildi.
DEĞERİNİN DAHA FAZLA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Bu arada Dale Pumas adlı site okuyucularına oyuncunun 4 milyon dolara satılıp satılamayacağına ilişkin açtığı ankette, katılımcıların yüzde 63'ü Mozo'nun değerinin daha fazla olduğu yönünde görüş bildirdi.