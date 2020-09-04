Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yaşanan beklenmedik gelişme şok etkisi yarattı. Mario Lemina'yı Fulham'a kaptıran sarı-kırmızılılara bir kötü haber daha geldi. Yönetim, transferde farklı bir yol izleme kararı aldı.

4 Eylül 2020 Cuma 09:05 Güncelleme: 04.09.2020 09:30
Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Galatasaray'da gündemin en üst sırasında orta saha transferi yer alıyor.

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Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Taraftarlar sosyal medyada orta saha konusuyla ilgili etiketler açmaya başladı. Yönetime tepki her geçen gün büyüyor...

Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Galatasaray, sıcak para sıkıntısı sebebiyle Kaan Ayhan, Mensah, Mert Hakan gibi isimleri elinden kaçırdı.

Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Sarı-kırmızılılar takımın en önemli eksik bölgesi olarak görülen orta saha mevkisine ligin başlamasına kısa bir süre kala hala takviye yapmadı.

Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ligin başlamasına az bir süre kala orta sahaya transfer beklerken ardından bir olumsuz gelişme daha yaşandı.

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