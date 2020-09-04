Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yaşanan beklenmedik gelişme şok etkisi yarattı. Mario Lemina'yı Fulham'a kaptıran sarı-kırmızılılara bir kötü haber daha geldi. Yönetim, transferde farklı bir yol izleme kararı aldı.