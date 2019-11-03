Süper Lig'e ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da dikkatler ocak ayı transfer dönemine yoğunlaştı. Bu arada Fransız muhabir Manu Lonjon'dan da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)