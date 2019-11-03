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03 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu

Süper Lig'e ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da dikkatler ocak ayı transfer dönemine yoğunlaştı. Bu arada Fransız muhabir Manu Lonjon'dan da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

3 Kasım 2019 Pazar 13:59 Güncelleme: 03.11.2019 14:23
Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katmasına rağmen istediği verimi alamayan Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu

Ligde 10. hafta itibarıyla topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle tanışamadı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu

Galatasaray'da özellikle tartışma konusu olan mevki forvet bölgesi... Büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun henüz beklentileri karşılayamaması yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu

Devre arası transfer dönemi için gözünü Fransa'ya diken sarı-kırmızılı yetkililerin hedefinde eski yıldızları Henry Onyekuru var.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Resmen duyurdu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 16 gole imzasını atan Nijeryalı futbolcu için kiralama teklifi yapılacak.

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