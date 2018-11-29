Galatasaraya transfer müjdesi! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Galatasaray'a transfer müjdesi!

Bu sezonki kötü gidişe dur demek isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim Moskova mağlubiyeti sonrası taraftarlara verdiği mesajda transfer dönemini işaret etmişti. Galatasaray'a bu konuda Terim'i sevindirecek bir müjde geldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 20:34:45 Güncelleme: 20:41:06
Galatasaraya transfer müjdesi!

Bu sezonki kötü gidişe dur demek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Moskova mağlubiyeti sonrası taraftarlara verdiği mesajda transfer dönemini işaret etmişti.

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Galatasaraya transfer müjdesi!

Takımdaki eksik bölgelere transfer yapmak isteyen Galatasaray'da, FFP nedeniyle kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda.

Galatasaraya transfer müjdesi!

Galatasaray'a bu konuda Terim'i sevindirecek bir müjde geldi.

Galatasaraya transfer müjdesi!

Goal'ün haberine göre Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında.

Galatasaraya transfer müjdesi!

Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak için çalışmalara başladı.

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