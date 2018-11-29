Galatasaraya transfer müjdesi!

Galatasaray'a transfer müjdesi!

Bu sezonki kötü gidişe dur demek isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim Moskova mağlubiyeti sonrası taraftarlara verdiği mesajda transfer dönemini işaret etmişti. Galatasaray'a bu konuda Terim'i sevindirecek bir müjde geldi.

29 Kasım 2018 Perşembe, 20:34:45 Güncelleme: 20:41:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





