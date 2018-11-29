Galatasaraya transfer müjdesi!

Bu sezonki kötü gidişe dur demek isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim Moskova mağlubiyeti sonrası taraftarlara verdiği mesajda transfer dönemini işaret etmişti. Galatasaray'a bu konuda Terim'i sevindirecek bir müjde geldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 20:34:45
Güncelleme: 20:41:06
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Bu sezonki kötü gidişe dur demek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Moskova mağlubiyeti sonrası taraftarlara verdiği mesajda transfer dönemini işaret etmişti.
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Takımdaki eksik bölgelere transfer yapmak isteyen Galatasaray'da, FFP nedeniyle kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda.
Galatasaray'a bu konuda Terim'i sevindirecek bir müjde geldi.
Goal'ün haberine göre Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arayışında.
Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre siyah beyazlı takım bu doğrultuda Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak için çalışmalara başladı.