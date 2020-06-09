Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi disiplinsiz hareketleri nedeniyle Club Brugge'a kiralanmıştı. Belçika ekibinde de tutunamayan ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Diagne'ye İngiltere'den flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

9 Haziran 2020 Salı 12:30 Güncelleme: 09.06.2020 12:30
Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Sarı-kırmızılı ekipte sadece 6 ay forma giyen Senegalli yıldız, 10 gollük performans göstermişti.

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı.

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu.

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Bu kapsamda Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi...

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Takvim'in haberine göre; Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.

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