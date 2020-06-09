Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi disiplinsiz hareketleri nedeniyle Club Brugge'a kiralanmıştı. Belçika ekibinde de tutunamayan ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Diagne'ye İngiltere'den flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...