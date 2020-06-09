Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi disiplinsiz hareketleri nedeniyle Club Brugge'a kiralanmıştı. Belçika ekibinde de tutunamayan ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Diagne'ye İngiltere'den flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...
9 Haziran 2020 Salı 12:30
Güncelleme: 09.06.2020 12:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekipte sadece 6 ay forma giyen Senegalli yıldız, 10 gollük performans göstermişti.
Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı.
Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu.
Bu kapsamda Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi...
Takvim'in haberine göre; Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.
Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.