Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi
Galatasaray'ın, gelecek sezon Radamel Falcao'nun yanına düşündüğü golcü isimde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği genç futbolcuya, Lazio'dan 20 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Haziran 2020 Pazartesi 13:14
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Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında forvet mevkisi için gündemine sürpriz bir ismi almıştı.
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Andone'nin sakatlığı ve kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Falcao'nun yanına yedek golcü arayışında olan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcuya tanıdık bir takım arkadaşı getirmek için harekete geçti.
Ancak Galatasaray'a bu isimden kötü bir haber geldi. İşte detaylar...
İngiliz ve Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Watford'ın Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Luis Suarez için ilk teklif geldi.
İtalyan temsilcisi Lazio'nun oyuncu için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaşla 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi.