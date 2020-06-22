Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi

Galatasaray'ın, gelecek sezon Radamel Falcao'nun yanına düşündüğü golcü isimde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği genç futbolcuya, Lazio'dan 20 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Haziran 2020 Pazartesi 13:14
Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında forvet mevkisi için gündemine sürpriz bir ismi almıştı.

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Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi

Andone'nin sakatlığı ve kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Falcao'nun yanına yedek golcü arayışında olan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcuya tanıdık bir takım arkadaşı getirmek için harekete geçti.

Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi

Ancak Galatasaray'a bu isimden kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi

İngiliz ve Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Watford'ın Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Luis Suarez için ilk teklif geldi.

Galatasaray'a kötü haber! Lazio 20 milyon Euro önerdi

İtalyan temsilcisi Lazio'nun oyuncu için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaşla 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi.

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