GaleriGalatasarayGalatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! 22'lik golcünün transferi...
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! 22'lik golcünün transferi...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar ara dönemde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürütürken, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Aktarılan bilgilere göre Aslan, Radamel Falcao'nun vatandaşı olan 22'lk santrafor için devreye girdi ve Arjantin'in dev kulübüyle o transfer için yarışıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
08 Ocak 2021 Cuma 12:20, Güncelleme 08.01.2021 12:21
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha! 22'lik golcünün transferi...