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Galatasaray'a eski yıldızından olay yaratacak ifadeler: "Onlara gitmem!"
Ara transfer dönemi için çalışmalarında devam eden Galatasaray, yurt için ve yurt dışı görüşmelerini son hızla sürdürüyor... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde yıldız isimlerle temas kurmaya devam ediyor... Transfer spekülasyonlarının tam ortasında, bu kez Galatasaray'a sürpriz bir isimden itiraf geldi... İşte o itirafın detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
24 Aralık 2019 Salı 11:55
Güncelleme: 24.12.2019 12:14
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Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son olarak alınan Göztepe mağlubiyetinin ardından tüm hesaplarını ara transfer dönemine dikmiş durumda...
Birçok yıldızla yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi, aynı zamanda kadrosuna katacağı yeni isimler için de yoğun mesai harcıyor...
Teknik Direktör Fatih Terim ve scoutlarının onayını verdiği liste Galatasaray yönetiminden geçerek, resmi sözleşme ile birlikte oyunculara gidiyor...
Galatasaray'da kadroya dahil edecek isimlerin başında Onyekuru bulunuyor...