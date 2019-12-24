Galatasaray'a eski yıldızından olay yaratacak ifadeler: "Onlara gitmem!"

Ara transfer dönemi için çalışmalarında devam eden Galatasaray, yurt için ve yurt dışı görüşmelerini son hızla sürdürüyor... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde yıldız isimlerle temas kurmaya devam ediyor... Transfer spekülasyonlarının tam ortasında, bu kez Galatasaray'a sürpriz bir isimden itiraf geldi... İşte o itirafın detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

24 Aralık 2019 Salı 11:55 Güncelleme: 24.12.2019 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





