Galatasaray'a 'dev' golcü! Girişimler başladı

Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fulham forması giyen yıldız futbolcu Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler golcü transferine çevrildi. Forvet bölgesine en az 2 takviye yapması beklenen Aslan, dev golcüyü gözüne kestirdi.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirmek üzere Avusturya'ya hareket eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Fulham forması giyen 27 yaşındaki orta saha Michael Seri'yi 1 yıllığına kiraladı.
Bir orta saha takviyesi yapması beklenen Cimbom'da gözler golcü transferine çevrildi.
Forvet rotasyonundaki oyuncuları Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran Galatasaray, Diagne'yi de yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü Belçika'da buldu. İşte detaylar...