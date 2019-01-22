Galatasaray'a Demba Ba müjdesi

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Senegalli yıldız için kulübü Shenhua ile anlaştı. 33 yaşındaki santrforun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
22 Ocak 2019 Salı, 02:16:52
Güncelleme: 07:49:46
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Gomis'ın gitmesinin ardından forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, taraftarların merakla beklediği bombayı patlattı.
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Sarı-kırmızılıların, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de forma giyen golcü Demba Ba ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Gece geç saatlerde sosyal medyaya düşen haber Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Cimbom'un, Çin kulübü Shanghai Shenhua ile 33 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda anlaştığı bildirildi.
SORUN ÇIKMAZSA...
Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun çaba harcadığı Demba Ba'nın bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve bir sorun çıkmaması halinde Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.