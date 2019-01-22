Galatasaraya Demba Ba müjdesi - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'a Demba Ba müjdesi

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Senegalli yıldız için kulübü Shenhua ile anlaştı. 33 yaşındaki santrforun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

22 Ocak 2019 Salı, 02:16:52 Güncelleme: 07:49:46
Galatasaraya Demba Ba müjdesi

Gomis'ın gitmesinin ardından forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, taraftarların merakla beklediği bombayı patlattı.

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Galatasaraya Demba Ba müjdesi

Sarı-kırmızılıların, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de forma giyen golcü Demba Ba ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaraya Demba Ba müjdesi

Gece geç saatlerde sosyal medyaya düşen haber Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaraya Demba Ba müjdesi

Cimbom'un, Çin kulübü Shanghai Shenhua ile 33 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda anlaştığı bildirildi.

Galatasaraya Demba Ba müjdesi

SORUN ÇIKMAZSA...

Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun çaba harcadığı Demba Ba'nın bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve bir sorun çıkmaması halinde Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.

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