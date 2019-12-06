Galatasaray'a çılgın gelir! Transferi duyurdular

Süper Lig'de istediği performansı sahaya yansıtamayan, bir yandan da sakatlık sorunuyla boğuşan Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transferde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddiaya göre Fatih Terim'in üzerini çizdiği yıldız futbolcu devre arasında takımdan ayrılacak. Transfere kaynak oluşturması beklenen yıldız futbolcu ayrıca kulübe çılgın bir gelir sağlayacak. İşte o isim ve iddia edilen rakam...
6 Aralık 2019 Cuma 19:13
Güncelleme: 06.12.2019 19:13
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Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlamayı planlayan Galatasaray'da bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından yaz transfer döneminde Falcao, Seri, Lemina ve Nzonzi gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni oyuncularından istenen performansı alamadı.
Takımdaki uyumsuzluğun üzerine Falcao, Luyindama, Andone, Şener Özbayraklı ve Babel gibi futbolcularını da sakatlığa kurban veren Cimbom, ligin ikinci yarısında da aynı sorunu yaşamamak için yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu genişletmek istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, ilk olarak takımda düşünülmeyen Belhanda, Nagatomo ve Mariano gibi oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.
Bu üç oyuncudan gelecek paralarla transfer hamlelerini gerçekleştirecek olan Cimbom, kiralanması muhtemel oyuncular için de nabız yokluyor.