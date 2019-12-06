Galatasaray'a çılgın gelir! Transferi duyurdular

Süper Lig'de istediği performansı sahaya yansıtamayan, bir yandan da sakatlık sorunuyla boğuşan Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transferde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddiaya göre Fatih Terim'in üzerini çizdiği yıldız futbolcu devre arasında takımdan ayrılacak. Transfere kaynak oluşturması beklenen yıldız futbolcu ayrıca kulübe çılgın bir gelir sağlayacak. İşte o isim ve iddia edilen rakam...

6 Aralık 2019 Cuma 19:13 Güncelleme: 06.12.2019 19:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





