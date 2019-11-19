Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar can sıkıyor. Dar bir rotasyon ile oynadığı için şikayetçi olan teknik direktör Fatih Terim'in, son gelen haberlerin ardından adeta eli kolu bağlandı. Aslan'da Falcao, Şener, Andone, Belhanda, Babel, Muslera ve Luyindama'nın ardından bir başka isim daha sakatlandı. Yıldız ismin Başakşehir'e karşı oynayamayacağı da kesinleşti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve muhtemel Başakşehir 11'i...
19 Kasım 2019 Salı 14:51 Güncelleme: 20.11.2019 09:41
Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, milli takım kampında bulunan futbolcuların sakatlığı moralleri bozdu.

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Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.

Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

FORVET SIKINTISI

Üst üste çok zorlu ve kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor.

Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

Andone'nin devreyi kapatması, Falcao'nun da tedavisinin en az 2 hafta daha süreceğinin açıklanmasından sonra bir kötü haber Ryan Babel'den geldi. Hollandalı yıldız, milli takımda sakatlandı...

Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha!

SAKATLIĞIN BOYUTU BELİRSİZ

Babel'in dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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