Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdaki oyuncuların ara transferde para kazandırması durumu gündemin ilk maddesi konumunda... Özellikle yabancı futbolcular özelinde yapılan değerlendirmeler neticesinde Belhanda'nın takıma iyi denilebilecek bir para kazandırması halinde takımdan gönderilmesi planlanıyor. Yıldız futbolcu Belhanda'nın da taliplerinin gün geçtikçe arttığı ortaya çıktı. İşte Belhanda ile ilgili son gelişmeler...
13 Kasım 2019 Çarşamba 10:44 Güncelleme: 13.11.2019 11:00
Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

Galatasaray'ın son günlerde en çok tartışılan isimlerinden biri de Belhanda.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

Performansında düşüklük yaşanan Faslı oyuncu Real Madrid maçında taraftarın hedefindeydi.

Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

Oyundan çıkarken de tribünlere el-kol işareti yaparak küfür eden Belhanda, daha sonra özür dilemişti.

Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

Ara transferde gönderilmesi beklenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de beklentilerini karşılamayan yıldız için yönetim de 'Satılabilir' kararı aldı.

Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın yolları ayırmayı planladığı Younes Belhanda için Suudi Arabistan'dan iki kulübün ilgisi var.

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