Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor

Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdaki oyuncuların ara transferde para kazandırması durumu gündemin ilk maddesi konumunda... Özellikle yabancı futbolcular özelinde yapılan değerlendirmeler neticesinde Belhanda'nın takıma iyi denilebilecek bir para kazandırması halinde takımdan gönderilmesi planlanıyor. Yıldız futbolcu Belhanda'nın da taliplerinin gün geçtikçe arttığı ortaya çıktı. İşte Belhanda ile ilgili son gelişmeler...

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:44 Güncelleme: 13.11.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





