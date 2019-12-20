Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir sezon geçiren ve gruptan çıkamayan Galatasaray gözünü hem lig hem de kupa şampiyonluğuna dikti. İki kulvarda da mutlu sona ulaşmak isteyen sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları ise son sürat devam ediyor. Sakatlığı süren Florin Andone'yle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, yerini dünya yıldızı golcüyle doldurmayı planlıyor. Hedefteki yıldız futbolcu ise Galatasaray'a gelmeye dünden razı... İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri...