Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Ocak transfer döneminde Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna dahil eden Galatasaray, transfer için vites yükseltti! Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala flaş bir transfer girişiminde bulundu! Gana medyasında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Süper Lig'in yıldız ismi için 3,5 milyon euro ve 3 futbolcu teklif etti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
28 Ocak 2020 Salı 13:57 Güncelleme: 28.01.2020 14:32
Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanından 3 gollü galibiyetle ayrılan Galatasaray'da maç sonrası rota transfere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Şimdiye dek kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı dahil eden sarı kırmızılılar, transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala yeni takviyelerine imza attırmak istiyor.

Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Belhanda ile yollarını ayırarak transfer bütçesi yaratmayı planlayan ve Fas'lı yıldız için Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan Galatasaray, transfer için yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis rakamı talep ediyor.

Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Bu ücretin karşılanması halinde satışa onay vermeyi planlayan sarı kırmızılı yetkililer, yaratılacak transfer bütçesini kullanacağı ismi buldu.

Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimlerde ilerleyen ve bir çok yıldızla görüşme halinde olan Galatasaray'da gündem ortaya saha transferi olmuş durumda. Nzonzi'nin ayrılışının ardından Seri'nin zorunluluktan kadroda tutulması ve teklif gelmesi halinde ayrılığına onay verilecek olması, bu konuda sarı kırmızılıları yeni bir arayışa itti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN