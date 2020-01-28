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Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...
Ocak transfer döneminde Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna dahil eden Galatasaray, transfer için vites yükseltti! Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala flaş bir transfer girişiminde bulundu! Gana medyasında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Süper Lig'in yıldız ismi için 3,5 milyon euro ve 3 futbolcu teklif etti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
28 Ocak 2020 Salı 13:57 Güncelleme: 28.01.2020 14:32
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Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği isimlerde ilerleyen ve bir çok yıldızla görüşme halinde olan Galatasaray'da gündem ortaya saha transferi olmuş durumda. Nzonzi'nin ayrılışının ardından Seri'nin zorunluluktan kadroda tutulması ve teklif gelmesi halinde ayrılığına onay verilecek olması, bu konuda sarı kırmızılıları yeni bir arayışa itti.
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