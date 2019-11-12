Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun özellikle son haftalarda gösterdiği kötü performansı ve Martin Linnes'in lisans sorunu sebebiyle sol bekte büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray, sıkıntıya ilaç olacak ismi İtalya Serie A'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip gözüne kestirdiği İsviçreli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
12 Kasım 2019 Salı 07:40
Güncelleme: 12.11.2019 07:40
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Geçtiğimiz sezon Nagatomo-Onyekuru ikilisiyle sol kanadı iyi kullanan Galatasaray, bu sezon büyük sıkıntı çekiyor.
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Özellikle Nagatomo'nun düşük performansı ve Linnes'e lisans çıkartılmaması sol bekte büyük sıkıntılar doğuruyor.
O mevkide bulunan Ömer Bayram'ın orta sahada daha başarılı bir grafik çizmesi, tek alternatif olarak Emre Taşdemir'i bıraktı.
Gaziantep maçında yaptığı asistle sarı-kırmızılı takıma 20 maç sonra bek tarafından skor katkısı sağlayan Taşdemir'in devre arasına kadar ilk 11 oynaması bekleniyor.
Ancak teknik direktör Fatih Terim, o bölgeye kesinlikle üst seviye bir transfer istiyor.