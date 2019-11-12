Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun özellikle son haftalarda gösterdiği kötü performansı ve Martin Linnes'in lisans sorunu sebebiyle sol bekte büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray, sıkıntıya ilaç olacak ismi İtalya Serie A'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip gözüne kestirdiği İsviçreli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
12 Kasım 2019 Salı 07:40 Güncelleme: 12.11.2019 07:40
Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Geçtiğimiz sezon Nagatomo-Onyekuru ikilisiyle sol kanadı iyi kullanan Galatasaray, bu sezon büyük sıkıntı çekiyor.

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Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Özellikle Nagatomo'nun düşük performansı ve Linnes'e lisans çıkartılmaması sol bekte büyük sıkıntılar doğuruyor.

Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

O mevkide bulunan Ömer Bayram'ın orta sahada daha başarılı bir grafik çizmesi, tek alternatif olarak Emre Taşdemir'i bıraktı.

Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Gaziantep maçında yaptığı asistle sarı-kırmızılı takıma 20 maç sonra bek tarafından skor katkısı sağlayan Taşdemir'in devre arasına kadar ilk 11 oynaması bekleniyor.

Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Ancak teknik direktör Fatih Terim, o bölgeye kesinlikle üst seviye bir transfer istiyor.

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