Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Süper Lig'de bombalar birbir patlamaya devam ederken, iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe transferde sık sık karşı karşıya geliyor. Son olarak Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için savaşan iki kulüp, Muriç'in takımda kalacağım açıklamasıyla görüşmeleri sonlandırmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez farklı bir isim için karşı karşıya. İşte iki dev ekibin transfer gündemi ve peşinde oldukları o isim...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12 Güncelleme: 06.07.2019 13:22
Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen bombalarla hareketlenen transfer gündemine Trabzonspor'un da katılmasıyla iyice ısınmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Fenerbahçe Murat Sağlam ile başlayan transfer harekatına, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu gibi isimleri de kadrosuna katarak taraftalarını heyecanlandırmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Galatasaray cephesinden de transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ozornwafor'u kadrosuna katan son şampiyon Galatasaray, Fatih Terim liderliği'nde transferlerini sürdürüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı devam ediyor.

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