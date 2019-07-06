Galatasaray ve Fenerbahçe o ismin peşinde!

Süper Lig'de bombalar birbir patlamaya devam ederken, iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe transferde sık sık karşı karşıya geliyor. Son olarak Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için savaşan iki kulüp, Muriç'in takımda kalacağım açıklamasıyla görüşmeleri sonlandırmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez farklı bir isim için karşı karşıya. İşte iki dev ekibin transfer gündemi ve peşinde oldukları o isim...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12 Güncelleme: 06.07.2019 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





